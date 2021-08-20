В России сменился регион с самой большой долей вакцинированных

Белгородская область вышла на первое место по доле привитых одной дозой вакцины и полностью вакцинированных. Об этом сообщает РБК. Она сместив с этой позиции Чукотку, многие месяцы лидировавшую в рейтинге.

В Белгородской области на сегодняшний день полностью привиты 38,16 процента населениия. При этом, на первом месте регион также и по вакцинации хотя бы одним компонентом: первый укол сделали 45 процентов населения — 686,6 тысяч человек. Тройку регионов-лидеров по вакцинации как одной, так и двумя дозами лекарства от COVID-19 Белгородская область не покидала с конца мая, а три недели назад почти догнала Чукотку, где на сегодняшний момент привились 37,66 процента населения, оставив округ на втором месте.

В тройку лидеров также вошла Москвоская область: обе прививки там сделали 32,43 процента от населения региона. Москва же заняла девятое место с показателем в 28,45 процента.

На последнем месте оказался Дагестан. По данным РБК на 17 августа, первую прививку в регионе сделали 10,41 процента от населения, вторую — 7 процентов. Ускорить темпы вакцинации не помогла даже обязательная вакцинация работников.

Всего на данный момент в стране хотя бы одной дозой вакцины привиты 40,5 миллионов россиян, полностью привиты — 32,9 миллиона.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки появления в России коллективного иммунитета. Врач сообщил, что формирование коллективного иммунитета в настоящее время идеи «неплохо». По его словам, он «должен успеть» сформироваться в течение ближайших месяцев.