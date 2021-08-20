Гинцбург назвал сроки появления в России коллективного иммунитета

Гинцбург: коллективный иммунитет в России может сформитроваться уже в этом году

Россияне смогут дочтичь необходимого уровеня коллективного иммунитета уже к концу этого года, считает глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

Врач сообщил, что формирование коллективного иммунитета в настоящее время идеи «неплохо». По его словам, он «должен успеть» сформироваться в течение ближайших месяцев.

Гинцбург отметил, что препараты от коронавируса сейячас в избытке имеются во всех российских регионах, и ни один губернатор, по его словам, не жалуется на недостаток вакцины. Врач назвал это заслугой государства и производителей, однако призвал людей продолать активно вакцинироваться, чтобы ускорить этот процесс.

Ранее российские ученые оценили эффективность вакцинации против тяжелого течения COVID-19. Специалисты из Санкт-Петербурга проанализировали течение болезни у почти 14 тысяч пациентов и пришли к выводу, что у полностью вакцинированных от коронавируса риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в пять раз.