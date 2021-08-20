Россия
 
Последние новости
В России рассказали о «впаривании» устаревающего Су-75
Заблокировавшее в марте Суэцкий канал судно вновь пройдет через Красное море
45-килограммовая женщина захотела увеличить грудь и узнала о проблемах психики
Латвия признала советское наследие безопасным
Россиянка пожаловалась на дым и вонь от московской чайхоны и получила поддержку 
Ученый назвал способ превратить Марс во вторую Землю
Израиль нанес удары по Дамаску
Россиянам назвали способы защититься от слежки через камеры смартфонов
В МИД России уточнили позицию насчет присутствия США в Центральной Азии
Новости партнеров
Прослушать новость

Гинцбург назвал сроки появления в России коллективного иммунитета

Гинцбург: коллективный иммунитет в России может сформитроваться уже в этом году
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россияне смогут дочтичь необходимого уровеня коллективного иммунитета уже к концу этого года, считает глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

Врач сообщил, что формирование коллективного иммунитета в настоящее время идеи «неплохо». По его словам, он «должен успеть» сформироваться в течение ближайших месяцев.

Гинцбург отметил, что препараты от коронавируса сейячас в избытке имеются во всех российских регионах, и ни один губернатор, по его словам, не жалуется на недостаток вакцины. Врач назвал это заслугой государства и производителей, однако призвал людей продолать активно вакцинироваться, чтобы ускорить этот процесс.

Ранее российские ученые оценили эффективность вакцинации против тяжелого течения COVID-19. Специалисты из Санкт-Петербурга проанализировали течение болезни у почти 14 тысяч пациентов и пришли к выводу, что у полностью вакцинированных от коронавируса риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в пять раз.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кузнецова отвергла принудительную вакцинацию школьников
Мужчина сбежал из карантинного отеля ради выпивки и объяснил свой поступок горем
В Аргентине раскрыли результаты комбинации вакцин «Спутник V» и Moderna