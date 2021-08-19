Российские ученые оценили эффективность вакцинации против тяжелого COVID-19

Ученые из Петербурга заявили, что у вакцинированных риск тяжелого COVID-19 ниже в пять раз

Российские ученые оценили эффективность вакцинации против тяжелого течения COVID-19 и рассказали, каких последствий помогает избежать прививка. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает РБК.

Специалисты из Санкт-Петербурга проанализировали течение болезни у почти 14 тысяч пациентов и пришли к выводу, что у полностью вакцинированных от коронавируса риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в пять раз.

Отмечается также, что получившие хотя бы одну дозу вакцины, но все-таки заболевшие COVID-19, на 31 процент оказались защищены от тяжелого течения болезни.

В исследовании приняли участие сотрудники Европейского университета, Медицинского института имени Березина Сергея, НИИ гриппа имени Смородинцева и других научных учреждений.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что от коронавируса лучше всего прививаться в летний период. Он напомнил также, что эффективность российского препарата «Спутник V» против тяжелых случаев COVID-19 превышает 95 процентов.