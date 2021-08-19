Российский врач оценил неожиданный признак перенесенного COVID-19

Изменения состояния ногтей у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, были описаны как возникающие у отдельных пациентов. В настоящее время частота появления данного признака точно не подсчитана, рассказал доктор медицинских наук Василий Власов в интервью News.ru.

«Поскольку эти изменения происходят после инфицирования, то это для диагностики заболевания не имеет существенного значения, но это помогает составить более полную картину длительного течения ковида. Последствия длительного коронавируса еще предстоит установить», — уточнил медик.

По его словам, новые признаки перенесенного COVID-19 выявляют медленно, так как сама инфекция является новой. Так, люди долгое время не могут распознать то, что раньше им не было знакомо. На данный момент человечество находится в процессе изучения подобных случаев, добавил врач.

Как отметил Власов, диагностика COVID-19 затруднена, пока не будут выявлены специальные симптомы. Остальные признаки характерны для любого респираторного заболевания, в частности, тяжелой пневмонии, заключил он.

Ранее специалисты рассказали о том, что изменение состояния ногтей человека может свидетельствовать о перенесенном коронавирусе. По их мнению, у человека, переболевшего COVID-19, на ногтях могут появиться отчетливые горизонтальные линии.