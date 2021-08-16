Врачи раскрыли пять способов определить COVID-19 по внешнему виду ногтей

Эксперты раскрыли признаки заражения коронавирусной инфекцией по внешнему виду ногтевых пластин. Соответствующую информацию публикует The Sun.

Ведущий исследователь симптомов COVID-19 Королевского колледжа Лондона Тим Спектор (Tim Spector) объяснил, что одним из показателей наличия заболевания являются широкие белые линии по центру ногтей. Так, в 2020 году 47-летний пациент Спектора из Испании, имя которого не указано, приобрел описанный симптом на ногтевых пластинах через 45 дней после получения положительного результата теста на коронавирус.

Помимо этого, врачи из Канады Сауд Алобадиа (Saud Alobadia) и Джозеф Лэм (Joseph Lam) зафиксировали у больных COVID-19 небольшие горизонтальные борозды на поверхности ногтей шириной до пяти миллиметров. По словам экспертов, первый подобный симптом был обнаружен у пациента мужского пола старше 45 лет.

Исследователи из США и Мексики Сильвия Мендез-Флорес (Silvia Mendep-Flores), Анджела Заладонис (Angela Zaladonis) и Родриго Вальдес-Родригез (Rodrigo Valdes-Rodrigues) зарегистрировали несколько случаев покраснения лунок у основания ногтей. По их словам, такие изменения могут возникать вследствие воспаления сосудистой системы на фоне коронавируса.

Еще одним признаком заболевания итальянские дерматологи признали оранжевые кончики ногтей. Согласно исследованию, подобный цвет появляется у пациентов, которые сталкиваются с осложнениями после COVID-19, такими как поражение легких.

Кроме того, эксперты назвали онихомадез (отделение ногтевой пластины с последующим выпадением по мере роста нового ногтя под старым рыхлым — прим. «Ленты.ру») еще одним симптомом ковида. По словам врачей, в некоторых случаях ногти могут служить «накопителем» вируса, однако эта гипотеза до сих пор не получила научного подтверждения.

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