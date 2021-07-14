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Россиянам раскрыли способ быстро восстановить волосы и ногти после коронавируса

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Фото: Alessio Lin / Unsplash
Переболевшим COVID-19 россиянам раскрыли способ быстро восстановить волосы и ногти

Эксперт раскрыла способы быстро восстановить волосы и ногти россиянам, которые переболели коронавирусом. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала, что последствиями COVID-19 могут быть выпадение волос и ослабление ногтевых пластин. По ее мнению, чтобы вернуть здоровье в норму, необходимо больше отдыхать, проводить время на свежем воздухе, хорошо питаться и пить витамины.

«Лучше всего, если витамины назначит врач. Перед этим нужно сдать анализ крови, потому что в ней может быть дефицит по железу, дефицит по витаминам группы В. Также можно обратиться к косметологу-трихологу и сделать мезотерапию волосистой части головы», — пояснила специалистка.

Егорова также порекомендовала некоторое время не пользоваться лаками для ногтей и другими продуктами, которые нужно втирать в ногтевую пластину. Эксперт подчеркнула, что после перенесенной инфекции посуду следует мыть в перчатках, чтобы ногтевые пластины смогли восстановиться естественным образом.

В мае эксперт раскрыла главные ошибки при уходе за волосами. Сарра Хамид (Sarrah Hamid) отметила, что одними из самых вредоносных причесок являются тугой конский хвост и высокий пучок. Такой способ укладки может вызвать напряжение, в результате которого волосы становятся ломкими и начинают выпадать.

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