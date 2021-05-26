Эксперт раскрыла главные ошибки при уходе за волосами

Звездный стилист раскрыла главные ошибки, которые люди совершают при уходе за волосами. Соответствующий материал публикует The Sun.

Согласно результатам исследования косметической компании Vitabiotics Perfectil, в котором приняли участие две тысячи женщин, только 14 процентов опрошенных верно определяют, что приносит пользу, а что вредит их волосам.

Эксперт Сарра Хамид (Sarrah Hamid) отметила, что прическа играет большую роль, когда речь идет об уверенности в себе и ощущении собственной привлекательности. Тем не менее она убеждена, что зачастую женщины неосознанно портят волосы в попытке обеспечить им хороший, по их мнению, уход.

По словам специалистки, одними из самых вредоносных причесок являются тугой конский хвост и высокий пучок. Такой способ укладки может вызвать напряжение, в результате которого волосы становятся ломкими и начинают выпадать.

Хамид добавила, что длительный перерыв между стрижками тоже способствует ухудшению качества волос. Она рекомендует стричься каждые шесть-восемь недель, поскольку это благотворно влияет на скорость роста волос.

Среди распространенных ошибок стилист также перечислила ношение головных уборов, грубую сушку волос полотенцем, регулярное использование горячих инструментов для завивки и выпрямления, домашнее окрашивание. Кроме того, плохое состояние волос может быть следствием неправильного питания и длительного пребывания на солнце. В последнем случае ультрафиолетовые лучи высушивают волосы, разрушая их структуру.

В материале также отмечается, что 84 процента женщин чувствуют себя увереннее, когда их волосы выглядят хорошо, а 71 процент респондентов признал, что прическа в целом влияет на их настроение.

В феврале парикмахерша поделилась главной ошибкой при мытье головы. Работница салона красоты рассказала, что волосы необходимо мыть шампунем не один, а два раза. Таким образом кожа головы очищается от всех средств для укладки волос, которые использовались.