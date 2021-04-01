Эксперт раскрыл простой способ улучшить качество волос в домашних условиях

Управляющий лондонского салона красоты SALON64 Рики Уолтерс (Ricky Walters) раскрыл способ улучшить качество волос в домашних условиях. Его советы приводит Mirror.

По словам эксперта, секущиеся концы чаще всего появляются на волосах вследствие теплового воздействия парикмахерских инструментов. «Предотвратить лучше, чем вылечить. Чем больше мы нагреваем волосы, тем заметнее становятся все их повреждения. Самый простой и эффективный вариант воскресить секущиеся кончики — избавить их от плойки и выпрямителя», — порекомендовал стилист.

Кроме того, по мнению Уолтерса, чтобы защитить волосы, необходимо отказаться от сушки феном или использовать среднюю или низкую скорости обдува. «Секущиеся кончики особенно видны на прямых волосах. Если же у вас кудри, перестаньте их мучить нагревающими инструментами и просто дайте им сохнуть естественным образом», — призвал специалист.

В феврале еще один парикмахер раскрыл главную ошибку людей при мытье головы. Стилистка по имени Фелисити рассказала, что за один прием душа волосы необходимо мыть шампунем не один, а два раза. По ее словам, таким образом кожа головы очищается от всех средств для укладки волос, которые использовались ранее.