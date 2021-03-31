Эксперт раскрыл правильную технику мытья головы

Ведущий стилист нью-йоркского салона красоты SALON64 Гарет Уиллиам (Gareth William) раскрыл правильную, по его мнению, технику мытья головы. Рекомендации специалиста приводит The Sun.

В первую очередь эксперт посоветовал расчесать нижний слой волос — наиболее спутанные пряди, которые соприкасаются со свитерами и верхней одеждой. Затем необходимо полностью намочить волосы водой, чтобы шампунь равномерно распределился по всем участкам головы.

«При этом вода не должна быть слишком холодной или горячей. Умеренная температура позволит предотвратить активацию сальных желез», — добавил Уиллиам.

По словам эксперта, перед использованием шампуня необходимо избавиться от излишков воды, которые могут сделать его слишком жидким. Далее нужно выдавить небольшой объем средства из флакона и растереть его в ладонях.

«Начните втирать шампунь по линии роста волос, а затем соберите их в хвост и распределите средство по всей длине. После этого "пройдитесь" пальцами от макушки головы к ушам, затылку и шее. Такую последовательность движений следует повторить три раза», — объяснил стилист и подчеркнул, что всю процедуру мытья головы необходимо проводить дважды.

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Промыв голову от шампуня, необходимо дать волосам подсохнуть, а затем воспользоваться кондиционером. При нанесении этого средства нужно сфокусироваться на кончиках волос, а затем распределить его по всей длине. После этого следует расчесать волосы и подождать несколько минут, чтобы активные вещества кондиционера впитались в волосы.

В конце процедуры волосы необходимо промыть водой, промокнуть мягким полотенцем, обернуть и закрепить его вокруг головы. «Но ни в коем случае не стоит тереть волосы полотенцем! Это разрушает их структуру», — заключил Уиллиам.

В феврале еще один парикмахер раскрыл главную ошибку людей при мытье головы. Стилистка по имени Фелисити рассказала, что за один прием душа волосы необходимо мыть шампунем не один раз, а два. По ее словам, таким образом кожа головы очищается от всех средств для укладки волос, которые использовались ранее.