Парикмахер раскрыла распространенную ошибку коллег во время стрижки

Стилистка раскрыла распространенную ошибку, которую допускают ее коллеги во время стрижки, и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Пользовательница по имени Брук Уди Кларк (Brooke Udy Clark) объяснила на видео, почему необходимо наклонять голову во время процедуры. Сперва парикмахер сняла на камеру влажные волосы посетительницы салона в момент, когда она сидела ровно: было видно, что пряди острижены аккуратно и имеют одинаковую длину. Однако затем клиентка опустила голову вперед, и обнаружилось, что из под основной массы волос торчат нетронутые ножницами пряди. Поэтому Кларк посоветовала всегда следовать данному правилу и обращать внимание на его выполнение во время визита в салон красоты.

Публикация стала вирусной: она набрала больше 1,8 миллиона просмотров и 91 тысячу лайков. Пользователи сети удивились увиденному лайфхаку и принялись обсуждать его в комментариях. «Я всегда задавалась вопросом, но не уточняла, для чего это нужно. Я удивлена», «Меня никто никогда не просил посмотреть вниз», «Я постоянно испытываю шок, когда клиенты говорят мне, что их предыдущий стилист не просил наклонять голову», — писали они.

В феврале парикмахер раскрыла главную ошибку при мытье головы. Стилистка по имени Фелисити рассказала, что за один прием душа волосы необходимо мыть шампунем не один раз, а два. По ее словам, таким образом кожа головы очищается от всех средств для укладки волос, которые использовались ранее.