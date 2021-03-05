Девушка начала мыть голову раз в неделю и удивилась результату

Девушка, которой удалось восстановить качество волос, раскрыла оптимальную частоту мытья головы для достижения такого результата и удивила подписчиков. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Американская блогерша Кэлин Руппрехт (Kaelyn Rupprecht) с никнеймом kaelynrupprecht разместила в соцсети ролик с рассказом о том, как преображалось состояние ее волос на протяжении нескольких лет.

Так, по словам героини видео, в 2017 году ее волосы выглядели здоровыми, но при этом были сухими. Она пояснила, что тогда мыла голову ежедневно или через день. После этого Руппрехт перекрасилась в платиновый блонд и начала пользоваться дополнительными косметическими средствами для поддержания своих локонов. Она отметила, что несмотря на ежедневый уход, ее волосы постоянно топорщились.

В период режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, девушка решила тренировать волосы и кожу головы, используя шампунь примерно раз в пять дней. После эксперимента волосы американки стали более здоровыми и напитанными.

«Ребята, если вы еще не перестали мыть голову ежедневно, что вы делаете?» — произнесла она в видео. Публикация стала вирусной и набрала 2,8 миллиона просмотров и больше 840 тысяч лайков. Однако пользователи сети отказались следовать озвученным рекомендациям. «Я не могу делать так же, поскольку у меня жирные волосы», «У меня кудрявые волосы, поэтому мне необходимо мыть их ежедневно», «Ну уж нет. Я учусь в школе искусств, танцую каждый день и потею», «Я пловчиха, и если я не буду отмывать хлорку с волос, то она будет только вредить», — аргументировали они.

Согласно информации из следующих роликов, Руппрехт меняла свои привычки постепенно, чтобы волосы привыкли и загрязнялись не так быстро. Она объяснила, что первые несколько месяцев мыла голову раз в три дня, плавно переходя на промежуток, равный неделе. Кроме того, спортсменам и людям с жирной кожей головы блогерша посоветовала использовать сухой шампунь.

В феврале парикмахер раскрыла главную ошибку при мытье головы. Стилистка по имени Фелисити рассказала, что за один прием душа волосы необходимо мыть шампунем не один раз, а два. По ее словам, таким образом кожа головы очищается от всех средств для укладки волос, которые использовались ранее.