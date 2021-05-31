Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от ботокса после прививки от COVID-19

Роспотребнадзор предостерег от сочетания инъекций ботокса с российской прививкой от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Специалисты порекомендовали воздержаться от введения филлеров после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

По словам экспертов, уколы ботокса можно начинать делать спустя месяц после введения второй дозы вакцины.

На данный момент специалисты не уточнили побочное действие сочетания филлеров и препарата от COVID-19.

Ранее в мае была раскрыта эффективность российской вакцины «ЭпиВакКорона». Антитела к коронавирусу после введения российского препарата «ЭпиВакКорона» вырабатываются у более чем 90 процентов привитых. «Среди добровольцев мы рассказывали эти цифры, сейчас проводим случайные исследования среди иммунизированных коллективов, мы видим, что эти цифры существенно больше 90 процентов», — сказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.