Работу мастера маникюра высмеяли в сети за сходство с ногтями огородника

Новый дизайн маникюра, придуманный мастером из Англии, высмеяли в сети и сравнили с ногтями огородника. Об этом сообщает The Sun.

27-летний мастер ногтевого сервиса Кэтрин Сноулинг (Catherine Snowling) опубликовала фотографию нового дизайна: она сделала «френч», используя темно-синий цвет для покрытия кончиков ногтей.

Пользователи сети не одобрили дизайн Сноулинг. «Выглядит так, словно ты весь день работала в огороде и не мыла руки. Зачем так портить руки? Классический "френч" смотрится гораздо лучше», «Отвратительно», «Неужели кто-то пойдет платить деньги за такой дизайн? Я получаю его бесплатно каждый день во время исправительных работ», — высказывались они.

Англичанка ответила, что ее не обижают подобные комментарии. «Многим людям не понравился мой дизайн. Вначале я не понимала, почему они так негативно реагируют на мою работу. Как только появились первые плохие комментарии, я решила, что больше никогда ничего не опубликую. Однако чем больше сообщений я стала получать, тем меньше я стала воспринимать их на свой счет. Сейчас я просто смеюсь над этой ситуацией», — объяснила Сноулинг.

В феврале девушка раскрыла секрет идеального маникюра в домашних условиях. Австралийка Хлои Морелло (Chloe Morello) поделилась лайфхаком, с помощью которого пользователи смогут сделать дизайн на ногтях, не обращаясь к мастеру в салон красоты. В видео Морелло покрывает ноготь прозрачным лаком и наносит на кончик пальца противоположной руки лак розового цвета. Затем блогерша отпечатывает краску на свободный край ногтя, имитируя таким образом дизайн «френч».