Блогерша нашла способ продлить срок годности старого маникюра и напугала фанатов

Девушка сняла на видео странный способ продлить срок годности маникюра и напугала подписчиков. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах блогерша погружает пальцы в теплую воду, чтобы размягчить клей. После этого с помощью пинцета и зубной нити героиня удаляет наращенные ногти.

Затем она подпиливает свои натуральные ногти и снова наклеивает удаленные накладные. По окончании процедуры наносит на ногти дополнительный слой прозрачного лака.

«Слишком ленивы или нет денег на маникюр?» — подписала она ролик, набравший более десяти миллионов просмотров.

Пользователи не оценили лайфхак и обругали девушку за демонстрацию травмирующей ногти техники. «Это несет слишком много вреда натуральным ногтям, это не шутки! Пожалуйста, не делай этого», «Никогда так не делай!», «Нет, нет и еще раз нет», — писали они.

Ранее девушка провела неделю с ногтями как у Кайли Дженнер и поделилась впечатлениями. По ее словам, обычные повседневные действия вдруг оказались непростой задачей. «Расстегивать и менять украшения вообще бесполезно, это оказалось выше моих сил», — рассказала она.