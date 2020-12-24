Девушка провела неделю с ногтями как у Кайли Дженнер и поделилась ужасом

Журналистка ради эксперимента сделала маникюр как у зарубежных знаменитостей, таких как Кайли Дженнер, и поделилась ужасом. Соответствующий материал появился на The Sun.

Ясмин Хариша (Yasmin Harisha) решила на своем опыте узнать, как звезды с десятисантиметровыми ногтями справляются с повседневными делами. «Глаза моего парня чуть не выскочили из орбит — и это не в хорошем смысле. А мои бедные родители боялись, что один из ногтей упадет в еду, пока я готовила ужин. Обычные на первый взгляд дела вдруг оказались непростой задачей. Расстегивать и менять украшения вообще бесполезно, это оказалось выше моих сил», — рассказала она.

По словам девушки, ей удалось приспособиться к набору текста на клавиатуре: «Я использовала подушечки и крайние стороны пальцев вместо кончиков, из-за чего делала гору опечаток». Помимо этого, Хариша посетовала на то, что с такими ногтями невозможно ходить в туалет. «Теперь я думаю, что у этих знаменитостей должен быть ассистент, который будет ухаживать за ними после посещения уборной. Либо у них слишком много свободного времени», — пожаловалась героиня.

Более того, журналистка разучила несколько приемов, чтобы достать увлажняющий крем из банки. По ее словам, решающим испытанием в конце недели было вскрытие банки кока-колы. «Я пыталась использовать боковую часть пальца, чтобы отрыть этот замок. Но кончик ногтя соскользнул и застрял под ним. Коготь оторвался с корнем. Мой палец еще никогда в жизни так не нарывал и не пульсировал от боли», — отметила Хариша.

«С такими длинными ногтями стоит нанять себе помощника, а лучше — целую свиту, которая будет прислуживать вашим рукам и ногам», — посмеялась героиня материала.

В июне американка Ли Редмонд, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за ногтей общей длиной 8,6 метра, рассказала об их потере. По ее словам, она лишилась ногтей во время автомобильной аварии. Рекордсменка сидела на пассажирском сиденье, когда машина врезалась в три других транспортных средства.