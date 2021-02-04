Девушка раскрыла секрет идеального маникюра в домашних условиях

Популярная бьюти-блогерша раскрыла секрет идеального маникюра в домашних условиях. Ролик появился на ее странице в Instagram.

Австралийка Хлои Морелло (Chloe Morello) поделилась лайфхаком, с помощью которого пользователи смогут сделать дизайн на ногтях, не обращаясь к мастеру в салон красоты. По ее словам, для способа понадобятся бесцветный и яркий лаки, а также ацетон и маленькая кисть.

В видео Морелло покрывает ноготь прозрачным лаком и наносит на кончик пальца противоположной руки лак розового цвета. Затем блогерша отпечатывает краску на свободный край ногтя, имитируя таким образом дизайн «френч». После этого автор ролика стирает остатки цветного лака с помощью ацетона и кисти и наносит на ноготь еще один слой бесцветного.

Подписчики поблагодарили австралийку в комментариях под постом, который набрал 38 тысяч лайков. «Твои ногти выглядят дорого и красиво!», «Я больше никогда не пойду делать "френч" за 60 долларов», «Я точно попробую сделать такой маникюр, спасибо большое!», «Как красиво. Хлои, ты лучшая, благодарю тебя», — высказывались фанаты.

В декабре 2020 года девушка сняла на видео странный способ продлить срок годности маникюра и напугала пользователей. Юзерша погружает пальцы в теплую воду, чтобы размягчить клей, затем с помощью пинцета и зубной нити удаляет наращенные ногти. В конце ролика она подпиливает свои натуральные ногти и снова наклеивает удаленные накладные.