Названы преимущества комбинации вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca

Комбинация российской вакцины «Спутник Лайт» и британо-шведской AstraZeneca эффективна против всех штаммов коронавируса, и она будет защищать дольше других препаратов. Такие преимущества назвал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Комбинация таких вакцин от разных производителей будет давать наиболее полный набор антител к различным штаммам. Репертуар антител будет расширенный», — сказал он, отметив плюсы совместного использования.

Как пояснил Болибок, это связано с тем, что препараты дают разные наборы антител.

Минздрав России одобрил исследование комбинации вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca в конце июля. Цель совместного исследования препаратов — изучить их безопасность и иммуногенность для профилактики коронавируса у взрослых. Исследования будут проводиться до 2 марта 2022 года. В них примут участие 150 пациентов.