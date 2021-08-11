Мурашко назвал лучшее время для вакцинации от COVID-19

Лучше всего привиться от коронавируса летом. Такое время для вакцинации назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС

Он добавил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев COVID-19 превышает 95 процентов. По словам Мурашко, от «дельта»-штамма вакцина защищает на 83 процента.

Ранее глава Минздрава рассказал об агрессивности третьей волны коронавируса в России. По его словам, это происходит из-за дельта штамма COVID-19, который распространяется в стране и приводит к более тяжелому течению болезни.

