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Мурашко назвал лучшее время для вакцинации от COVID-19

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Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Лучше всего привиться от коронавируса летом. Такое время для вакцинации назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС

Он добавил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев COVID-19 превышает 95 процентов. По словам Мурашко, от «дельта»-штамма вакцина защищает на 83 процента.

Ранее глава Минздрава рассказал об агрессивности третьей волны коронавируса в России. По его словам, это происходит из-за дельта штамма COVID-19, который распространяется в стране и приводит к более тяжелому течению болезни.

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