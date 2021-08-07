Мурашко рассказал об агрессивности третьей волны COVID-19

COVID-19 начал быстрее распространяться из-за мутации, поэтому третья волна является более агрессивной. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, слова которого передает «Интерфакс».

Он отметил, что распространяемый в настоящее время по стране «дельта»-штамм гораздо быстрее приводит к тяжелому течению болезни.

«Сокращается время развития тяжелых форм заболевания, часто видим, что уже на пятые сутки формируются тяжелые осложнения», — уточнил министр здравоохранения.

Ранее врач-терапевт Константин Хоманов рассказал об особенностях постковидного синдрома у перенесших «дельта»-штамм коронавируса. По его словам, этот синдром может выражаться в виде изменений голоса и длительного воспаления носоглотки. Кроме того, как подчеркнул медик, переболевшие могут страдать от чувства хронической усталости, апатии, истощения, снижения продуктивности и памяти.