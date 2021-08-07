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Россиянам рассказали о разработке новых версий вакцин против коронавируса

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал россиянам о разработке новых версий вакцин против коронавируса в интервью радио Sputnik.

Как отметил Дурманов, несмотря на эффективность существующих вакцин, на данный момент уже ведется разработка их обновленных версий. Он пояснил, что производители добавляют в препараты новые элементы, которые делают ее другой. Таким образом, вакцина будет работать против будущих вирусов. «Конечно, на 100 процентов угадать, какими будут эти вирусы, невозможно, но существуют определенные правила, по которым происходят мутации», — объяснил специалист.

Дурманов добавил, что вакцины делаются на основе технологических платформ. «Это как конструктор LEGO, поскольку вакцина собирается из определенных элементов, которые были подготовлены заранее», — сказал он. В частности, таким образом создавался препарат «Спутник V».

Ранее вирусолог Сергей Нетесов назвал условие для формирования коллективного иммунитета к штамму «дельта» у россиян. По его словам, для этого надо привить больше 80 процентов населения.

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