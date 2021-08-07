Эпидемиолог заявила о гендерных различиях в развитии постковидного синдрома

Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что гендер может влиять на вероятность развития постковидного синдрома. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, данный синдром чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Эпидемиолог отметила, что факторами риска также являются пожилой возраст, тяжелое течение болезни, наличие хронических патологий и оксигенотерапия в остром периоде болезни.

В то же время Плоскирева рассказала, что достоверной информации о гендерных различиях в течении самой болезни нет. Тем не менее некоторые специалисты полагают, что мужчины болеют дольше.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что постковидный синдром может длиться от двух месяцев. В это время у переболевших наблюдаются остаточные симптомы инфекции, объяснил он.