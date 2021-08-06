Врач предсказал сохранение масочного режима навсегда в некоторых случаях

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, как долго россиянам придется соблюдать масочный режим. По его мнению, обязательное ношение масок в общественных местах может сохраниться еще на два года. Кроме того, есть вероятность, что выборочные ограничения сохранятся навсегда и будут применяться в некоторых случаях, к примеру, во время вспышек гриппа, предсказал специалист.

Требования к ношению масок ранее уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, они не нужны на улице, если речь не идет о массовом мероприятии. «В закрытых помещениях — да, это требование остается, оно неизбежно, оно действует в преимущественной части стран на планете», — сказала Попова.

Дисциплинарная мера

Врач заметил, что в России уже появляются определенные послабления в ношении масок, например, в сфере общественного питания — в кафе и ресторанах достаточно соблюдать дистанцию в полтора метра.

«Во всех остальных случаях ношение масок необходимо всегда, разве что только вы не находитесь с одной только семьей. В принципе, на данный момент это ограничение носит отчасти дисциплинарный характер. Да, мы постепенно прививаемся, но маска стандартизирует ситуацию. Многие ведь еще не вакцинировались по каким-то причинам, не переболели, у них нет антител и способности себя защитить», — заметил медик.

Кондрахин считает, что масочный режим продлится ровно до тех пор, пока не перестанет звучать слово «эпидемия» — то есть как минимум еще около двух лет.

«Во-первых, у нас должен выработаться популяционный иммунитет, а во-вторых, должны перестать поступать новые данные о мутациях, заболеваниях новыми штаммами и прочем. К сожалению, этого не приходится ждать раньше чем через два года», — подсчитал врач.

Впрочем, по мнению Кондрахина, определенные ограничения могут сохраниться навсегда. Например, может быть принято решение об обязательном ношении масок в местах скопления людей во время вспышек вирусных заболеваний.

«Еще когда по стране ходили разные формы гриппа, уже агитировали носить маски, просто мы не относились к этому так серьезно. Так что определенная вероятность того, что масочный режим ситуативно сохранится, действительно есть. В любом случае говорить о его отмене в ближайшей перспективе не приходится — заболеваемость продолжает расти», — резюмировал врач.

Ранее Попова заявила, что в России научились справляться с подъемом заболеваемости коронавирусом за месяц вместо двух с половиной. По ее словам, при своевременном принятии мер подъем заболеваемости длился не более четырех недель. Она уточнила, что заболеваемость растет в 35 регионах страны, в 15 из них рост числа заражений превышает средние показатели по России.