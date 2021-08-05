Попова сообщила о регионах-«чемпионах» с 70 процентами привитых россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что четырнадцать регионов России являются «чемпионами» по вакцинации от COVID-19. В этих субъектах насчитывается до 70 процентов привитых россиян, рассказала руководитель ведомства в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Поповой, в этих 14 регионах до 70 процентов взрослого населения уже получили прививку от коронавируса, хотя бы первую дозу. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в этих субъектах наблюдается существенное снижение заболеваемости. Этот показатель сокращается быстрее, чем в других российских регионах.

«Очень быстро падает заболеваемость, как только мы преодолеваем эту планку. Сегодня, конечно, 14 регионов-чемпионов у нас есть»,— отметила Попова.

Ранее Попова оценила уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России. По ее мнению, сейчас количество привитых и переболевших COVID-19 растет, но достаточный для прекращения циркуляции вируса показатель не достигнут.