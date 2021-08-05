Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Так эпидемиологическую обстановку оценил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«На сегодняшний день ситуация стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился», — заявил Мурашко.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев назвал количество привитых россиян. По его словам, в стране привито 37 миллионов граждан.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной. По ее словам, хотя положение остается достаточно непростым, вместе с тем наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболевших коронавирусом.