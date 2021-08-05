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Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Так эпидемиологическую обстановку оценил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«На сегодняшний день ситуация стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился», — заявил Мурашко.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев назвал количество привитых россиян. По его словам, в стране привито 37 миллионов граждан.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной. По ее словам, хотя положение остается достаточно непростым, вместе с тем наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболевших коронавирусом.

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