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Проценко рассказал о возможной отмене противочумных костюмов в «красной зоне»

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минздрав поддержал предложение по расширению списка средств индивидуальной защиты, использование которых разрешено в «красных зонах». Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, передает «Интерфакс».

«Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», — отметил он.

Согласно обновленным рекомендациям Роспотребнадзора, теперь в качестве защитной одежды можно использовать защитный комбинезон или противочумный халат, а также удлиненный хирургический халат (одноразовый или многоразовый).

Кроме того, возможно использование медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ. Рекомендации также предусматривают для защиты органов дыхания респираторы с различными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски.

Ранее Проценко рассказал, что постковидный синдром может длиться от двух месяцев. В это время у переболевших наблюдаются остаточные симптомы инфекции. По его словам, у молодых людей он проходит в течение двух месяцев, а у пожилых может затянуться.

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