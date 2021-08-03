Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко объяснил свое решение пойти в политику в эфире радио «Комсомольская правда». Его слова опубликованы на сайте «Единой России».

«Ключевой момент — это обращение ко мне и желание руководства страны, чтоб переменами, которых требует система здравоохранения, занимались не профессиональные политики, а доктора "с земли", которые видят проблему», — пояснил Проценко. Он подчеркнул, что в результате мероприятий на партийной площадке медиков «уже начали слышать».

«На наших консилиумах, обсуждениях, обязательно привлекаем экспертов в своей области», — рассказал врач. В частности, на них обсуждалась реабилитация, для чего были приглашены ведущие специалисты в области реабилитологии, а также назревшие изменения первичной сети и информатизация. Проценко добавил, что партия собрала команду медиков, «которые что-то хотят поменять», а также «хотят предложить эти изменения власти исполнительной».