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Проценко сообщил об эффективности вакцин против мутаций коронавируса

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Денис Проценко
Денис Проценко
Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил об эффективности прививок против изменений COVID-19.

По словам медика, современные вакцины не теряют своей актуальности в случае появления новых штаммов коронавируса. Он подчеркнул, что вакцинация является одним из путей блокировки распространения мутаций коронавирусной инфекции.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков оценил влияние вакцинации от коронавируса на вероятность заразить членов семьи. Он отметил, что один привитый в семье в три раза снижает вероятность заболеть COVID-19 для других ее членов.

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