Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной. Об этом она рассказала в интервью газете «Комсомольская правда».

По ее словам, хотя положение остается достаточно непростым, вместе с тем наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболевших коронавирусом. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса.

Сейчас основной задачей является обеспечить максимальный охват населения прививками, подчеркнула Попова. Она добавила, что из всех, кто привился хотя бы одной дозой, заражаются не более 2,5 процента, а их тех, кто полностью прошел курс вакцинации, — 0,7–0,8 процента.

Новая угроза

В том же интервью Попова раскрыла долю случаев заражения «дельта»-штаммом коронавируса в России. По ее словам, за последние три недели июля среди выявленных случаев COVID-19 почти 70 процентов пришлось на «дельта»-штамм. Глава ведомства отметила, что это самый большой показатель за всю историю наблюдений.

68.8 процентов случаев заражения коронавирусом в России приходится на «дельта»-вариант

Попова подчеркнула, что вакцины также защищают и от новых вариантов вируса. Даже если привитый человек заболеет, то вирус в его организме не начнет мутировать, добавила она.

С мнением главы Роспотребнадзора также согласен главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко. По словам медика, современные вакцины не теряют своей актуальности в случае появления новых штаммов коронавируса. Он подчеркнул, что вакцинация является одним из путей блокировки распространения мутаций коронавирусной инфекции.

Необходимые меры

3 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости полностью привить всех пожилых людей.

Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех Глава Минздрава Михаил Мурашко

По его словам, исключения у данной категории населения могут быть только по медицинским показателям.

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Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что заявление министра здравоохранения о необходимости полностью привить всех пожилых людей — это действительно важное предложение, альтернативой которому является полная самоизоляция пенсионеров. Онищенко объяснил, что ничего нового в том, что сказал Мурашко, нет. «В начале, когда коронавирусная инфекция только появилась, мы говорили, что самая главная группа риска по медицинским показаниям это группа риска от 60 и выше», — напомнил бывший санитарный врач России.

Врач рассказал, что особенному риску в этой категории подлежат люди с эндокринными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Онищенко подчеркнул, что люди старшего поколения тяжелее переносят COVID-19, их симптомы куда более ярко выражены, чем у более молодых людей, поэтому их стоит прививать в первую очередь.

