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Минздрав назвал коронавирус хуже поддающимся лечению из-за новых штаммов

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Мурад Оруджев/ РИА Новости

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус стал хуже поддаваться лечению из-за появления новых штаммов. В интервью «Комсомольской правде» он также назвал способ предотвратить передачу инфекции.

«Теперь тяжело болеют не только люди в возрасте, но и молодые. Болезнь хуже поддается лечению, вирус становится более заразным. Эти процессы идут во всем мире», — пояснил министр здравоохранения.

Мурашко добавил, что следует прервать цепочку передачи коронавируса и вакцинироваться, чтобы не допустить новых мутаций. По его словам, раньше этого можно было добиться только ограничением социальных контактов, но теперь прививка стала намного более эффективным и надежным способом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране. По ее словам, сейчас количество привитых и переболевших COVID-19 растет, однако пока не достигнут достаточный для прекращения циркуляции вируса уровень коллективного иммунитета.

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