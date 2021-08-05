Попова оценила возможность ослабить ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на программе «Вести» на телеканале «Россия 1» оценила возможность ослабить ограничения из-за коронавируса в регионах. Ее слов приводит ТАСС.

По ее словам, на данный момент заболеваемость COVID-19 растет в 35 российских регионах. «И помимо этого, в 15 из них видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей», — подчеркнула Попова, добавив, что ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона, и это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано.

При этом в 22 регионах России наблюдается устойчивое снижение ежедневных суточных уровней заболеваемости коронавирусом и регистрации таких случаев. «В 28 регионах наблюдается стабилизация — там где нет роста, но пока нет снижения», — заключила глава Роспотребнадзора.

5 августа в России выявили 23 120 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки. Общее число заражений с начала пандемии в стране составило 6 379 904. Больше всего заражений выявлено в Москве (3227), в Санкт-Петербурге (1911), Московской области (1287) и Нижегородской области (552).