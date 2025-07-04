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10:19, 4 июля 2025Россия

Россияне показали на видео последствия атаки украинских БПЛА

Жители Азова показали видеокадры с последствиями атаки украинских БПЛА
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Жители Азова Ростовской области показали видео с последствиями атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На представленном ролике видны поврежденные здания гаражей, сломанные заборы. В российском городе по-прежнему звучит сирена.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в Азове эвакуировали жильцов из поврежденного беспилотником дома.

Он отметил, что в результате инцидента никто из граждан не пострадал.

В Минобороны объявили, что над Ростовской областью 4 июля были сбиты 26 беспилотников.

ЖЗЛ
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