Россияне показали на видео последствия атаки украинских БПЛА

Жители Азова показали видеокадры с последствиями атаки украинских БПЛА

Жители Азова Ростовской области показали видео с последствиями атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На представленном ролике видны поврежденные здания гаражей, сломанные заборы. В российском городе по-прежнему звучит сирена.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в Азове эвакуировали жильцов из поврежденного беспилотником дома.

Он отметил, что в результате инцидента никто из граждан не пострадал.

В Минобороны объявили, что над Ростовской областью 4 июля были сбиты 26 беспилотников.