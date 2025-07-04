Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:45, 4 июля 2025Россия

В российском регионе жильцов поврежденного БПЛА дома эвакуировали

Губернатор Слюсарь: В Азове жильцов поврежденного из-за БПЛА дома эвакуировали
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Ростовской области

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Азове Ростовской области эвакуируют жителей дома, который оказался поврежден при атаке беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Наибольшие повреждения получила многоэтажка по пер. Коллонтаевский, 102а, где произошло разрушение кровли. В 40-квартирном доме проживает 120 человек. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей», — написал Слюсарь.

По его данным, при атаке никто не пострадал. Повреждения из-за беспилотников фиксируются в Азове и Азовском районе — жители сообщают о повреждениях окон и дверей в домах, а также в припаркованных рядом автомобилях.

Материалы по теме:
«Эта смерть — не единственная» Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
«Эта смерть — не единственная»Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
2 июля 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Ранее в сети появились кадры падения и мощного взрыва дрона в Ростовской области. Также пользователи опубликовали кадры обстановки и разрушений в регионе после налета почти трех десятков дронов.

ВСУ атаковали Ростовскую область 4 июля, над регионом сбили 26 дронов. Один человек, как сообщал Слюсарь, получил несовместимые с жизнью травмы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это было зверски». Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?

    Россиянин пойдет под суд за изнасилование шести женщин

    Орбан назвал новую угрозу со стороны Украины

    На Западе оценили стратегию России после прекращения помощи США Украине

    Известная российская блогерша назвала три минуса США

    Карапетян подал в суд на обвинивших его в связях с ФСБ депутатов

    40-летняя звезда Comedy Woman поделилась фото в откровенном боди

    Звезда «Моей прекрасной няни» оценила новую версию сериала

    Перспективу роста стоимости доллара оценили

    Киркоров рассказал о болях после ожога

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости