В российском регионе жильцов поврежденного БПЛА дома эвакуировали

Губернатор Слюсарь: В Азове жильцов поврежденного из-за БПЛА дома эвакуировали

В Азове Ростовской области эвакуируют жителей дома, который оказался поврежден при атаке беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Наибольшие повреждения получила многоэтажка по пер. Коллонтаевский, 102а, где произошло разрушение кровли. В 40-квартирном доме проживает 120 человек. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей», — написал Слюсарь.

По его данным, при атаке никто не пострадал. Повреждения из-за беспилотников фиксируются в Азове и Азовском районе — жители сообщают о повреждениях окон и дверей в домах, а также в припаркованных рядом автомобилях.

Ранее в сети появились кадры падения и мощного взрыва дрона в Ростовской области. Также пользователи опубликовали кадры обстановки и разрушений в регионе после налета почти трех десятков дронов.

ВСУ атаковали Ростовскую область 4 июля, над регионом сбили 26 дронов. Один человек, как сообщал Слюсарь, получил несовместимые с жизнью травмы.