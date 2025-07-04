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10:19, 4 июля 2025Экономика

У скидок на маркетплейсах нашлись новые влиятельные враги

РБК: Требование продавцов регулировать скидки на маркетплейсах поддержали сети
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

Крупные торговые сети присоединились к требованию продавцов с маркетплейсов по поводу регулирования скидок на этих площадках для недопущения монополизации рынка. Об этом со ссылкой на их письмо в администрацию президента, правительство, Госдуму и Совет Федерации сообщает РБК.

Документ подписали руководители самых влиятельных на рынке ретейлеров — это X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», Mercury Retail Holding (сети «Бристоль» и «Красное & Белое»), «М.Видео-Эльдорадо», ДНС, группа компаний «Детский мир», «Яндекс Маркет», Lamoda и онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру».

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