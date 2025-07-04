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10:20, 4 июля 2025Бывший СССР

Медведчук назвал реальной проблемой торговлю украинскими детьми

Медведчук призвал искать пропавших украинских детей не в России, а в Европе
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что пропавших украинских детей следует искать в Европе, а не в России. Об этом он написал в авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

По его словам, торговля детьми в республике — реальная проблема. Так, Госдепартамент США, Евросоюз и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвали Украину горячей точкой для «торговли людьми с участием учреждений». Маленьких украинцев продают американцам «нечистоплотные агенты по усыновлению» или забирают преступные группировки для использования в прибыльных махинациях.

В связи с этим Медведчук призвал искать детей в Европе и США. «Я уже писал о пропаже четырехсот детей в Европе. А Украина дает России список 399 пропавших детей. Неужели совпадение?» — подчеркнул он.

Политик заявил, что пришло время судить по всей строгости закона «европейских судей, которые подложными обвинениями ведут Европу к войне». Он отметил, что после смены власти в США, Вашингтон вышел из грязных политических процессов. «То же самое будет в Европе. И на скамье подсудимых окажутся [президент Украины Владимир] Зеленский и все преступные поджигатели войны», — заключил он.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими военными.

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