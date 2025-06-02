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22:27, 2 июня 2025Россия

Мединский сообщил об обращениях украинских родителей за помощью к российским консульствам

Мединский: Украинские родители просят помощи у российских консульств
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Украинские родители обращаются за помощью в консульства РФ для воссоединения с детьми. Об этом заявил помощник президента России, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский, сообщает телеканал «Россия 24».

Ранее он рассказал, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими военными.

«Кстати сказать, украинские загранучреждения не занимаются конфликтными ситуациями и не защищают своих родителей. Вы не поверите, но они обращаются в российские консульства и просят помочь», — подчеркнул Мединский.

Российская сторона вынуждена заниматься данными вопросами, уточнил он.

Мединский также отметил, что в Европе существует проблема, связанная с тем, что в страны ЕС уехало довольно много украинцев вместе с детьми. Весной 2024 года было заявлено, что 255 детей было изъято социальными службами Германии и нескольких других государств. Помощник главы РФ призвал Евросоюз и украинские власти обратить внимание на данную ситуацию.

Ранее Владимир Мединский рассказал, что тема детей была центральной на переговорах. Он также посетовал, что из темы «похищения детей» Украина делает шоу для европейцев.

Кроме того, стало известно, что Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта.

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