Россия
 
Последние новости
Лукашенко приказал перекрыть каждый метр белорусской границы
В России предложили провести новую пенсионную реформу
Россиянин отобрал у школьницы мопед и избил его 
Стали известны причины смерти бывшего премьер-министра Украины Марчука
Появились подробности о выбросившем двухлетнего сына с пятого этажа россиянине
В Минздраве назвали число привитых от коронавируса россиян
В Токио зафиксировали рекордный рост числа заражений коронавирусом
SpaceX собрала сверхтяжелую ракету Super Heavy с 29 двигателями Raptor
В России объяснили отказ от вывода войск из Абхазии и Южной Осетии
В США обнаружили «секретное оружие» российских олимпийцев
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили 23 120 новых случаев коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В России выявили 23 120 новых случаев коронавируса за последние сутки. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 379 904. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

23 120
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 22 589 случаев заражения. Прирост числа заболевших составил 0,36 процента.

Больше всего заражений выявлено в Москве (3227), в Санкт-Петербурге (1911), Московской области (1287) и Нижегородской области (552). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (7), в Ненецком автономном округе (12) и в Магаданской области (27).

За сутки умерли 794 пациента с COVID-19. За всю пандемию скончались 162 509 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 20 370, общий — 5 700 212.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эпидемиолог назвала продолжительность острого периода COVID-19
В «Векторе» исключили побочные реакции на вакцину при хронических заболеваниях
В России выявили 22 589 новых случаев коронавируса