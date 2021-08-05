В России выявили 23 120 новых случаев коронавируса за последние сутки. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 379 904. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

23 120 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 22 589 случаев заражения. Прирост числа заболевших составил 0,36 процента.

Больше всего заражений выявлено в Москве (3227), в Санкт-Петербурге (1911), Московской области (1287) и Нижегородской области (552). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (7), в Ненецком автономном округе (12) и в Магаданской области (27).

За сутки умерли 794 пациента с COVID-19. За всю пандемию скончались 162 509 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 20 370, общий — 5 700 212.