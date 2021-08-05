В «Векторе» исключили побочные реакции на вакцину при хронических заболеваниях

Руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов исключил появление побочных нежелательных реакций на вакцину у пациентов с хроническими заболеваниями почек, сердца или с воспалительным процессом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Семенова, случаи возникновения побочных эффектов после вакцинации расследуются «каждый раз тщательнейшим образом». Он объяснил, что достоверной статистики о реакции пациентов с хроническими заболеваниями нет, и не наблюдаются побочные эффекты, выходящие за пределы обычных реакций.

Специалист уточнил, что после вакцинации может подняться температура, ощущаться боль в месте укола, возникнуть общее ощущение дискомфорта, которое быстро пройдет, но из-за этого не надо отказываться от прививки. Он добавил, что вакцинация нужна для защиты людей с хроническими заболеваниями.

Семенов отметил, что противопоказания к вакцинации есть, но их очень мало. По его словам, речь идет об острых инфекционных заболеваниях, от которых нужно выздороветь перед прививкой, непереносимость какого-то из компонентов вакцины или аллергия на него.

Ранее иммунолог Николай Крючков оценил связь высокой температуры после прививки от коронавируса и образование антител. По его словам, температура может подняться как поствакцинальное проявление, но мнение о том, что это указывает на высокий уровень формирующегося иммунитета, лишь отчасти соответствует действительности. Крючков добавил, что общая слабость и недомогание напрямую не сказываются на формировании иммунного ответа — они указывают на активацию неспецифического иммунитета и способность иммунной системы отвечать на такие внешние стимулы.