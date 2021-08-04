В России выявили 22 589 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 589 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 356 784. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 .

22 589 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее выявили 22 010 новых случаев коронавируса. Прирост числа заболевших составил 0,36 процента.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (2502 случаев), Санкт-Петербурге (1906 случаев) и Московской области (1517 случаев). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (8 случаев), Чукотском автономном округе (15 случаев) и в Магаданской области (24 случая).

За минувшие сутки в стране скончались 790 человек, всего с начала пандемии — 161 715.

Суточный показатель выздоровлений составил 20 096, общий — 5 679 842.