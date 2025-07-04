Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:22, 4 июля 2025Россия

Момент мощного взрыва дрона «Чаклун» в небе над Ижевском сняли на видео

В сети появились кадры мощного взрыва дрона в небе над Ижевском
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появилились кадры момента уничтожения беспилотника над Ижевском в Удмуртии, который сопровождался мощным взрывом в небе. Их публикует Telegram-канал Shot.

На видеозаписи виден дрон, летящий в небе — его сбивают силы противовоздушной обороны (ПВО). В этот момент происходит мощный взрыв, сопровождающийся огненным шаром, который можно увидеть в небе.

Предварительно, город был атакован беспилотниками «Чаклун». Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил перехват двух беспилотников в небе над республикой. Он обратился к жителям с просьбой не выходить на открытые пространства и не пользоваться личным транспортом, пока опасность повторной атаки сохраняется.

Днем ранее, 3 июля, ВСУ также пытались атаковать Удмуртию. Над регионом сбили два беспилотника, один из которых попал в техническое сооружение. О пострадавших не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это было зверски». Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?

    В России опять предупредили о проблемах для бизнеса Азербайджана

    Россияне высказались о доверии Путину

    Голодный медведь попытался вломиться в ресторан средь бела дня

    В Петербурге срочно закрыли дамбу

    Спецпосланник Трампа предложил снять санкции с России

    Врач по часам описал изменения в организме после отказа от сахара

    Мизулину возмутил концерт в Москве «жалевшей террористов» Манижи

    Политолог раскрыл задачу нового разговора Путина и Трампа

    Мать показала ребенка в мазуте на пляже курорта в России и вызвала гнев пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости