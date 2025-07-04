Момент мощного взрыва дрона «Чаклун» в небе над Ижевском сняли на видео

В сети появились кадры мощного взрыва дрона в небе над Ижевском

В сети появилились кадры момента уничтожения беспилотника над Ижевском в Удмуртии, который сопровождался мощным взрывом в небе. Их публикует Telegram-канал Shot.

На видеозаписи виден дрон, летящий в небе — его сбивают силы противовоздушной обороны (ПВО). В этот момент происходит мощный взрыв, сопровождающийся огненным шаром, который можно увидеть в небе.

Предварительно, город был атакован беспилотниками «Чаклун». Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил перехват двух беспилотников в небе над республикой. Он обратился к жителям с просьбой не выходить на открытые пространства и не пользоваться личным транспортом, пока опасность повторной атаки сохраняется.

Днем ранее, 3 июля, ВСУ также пытались атаковать Удмуртию. Над регионом сбили два беспилотника, один из которых попал в техническое сооружение. О пострадавших не сообщалось.