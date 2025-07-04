«Это было зверски». Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?

Медсестры рассказали об унижении беженцев в ПВР Понырей Курской области

После публикации статьи «Ленты.ру» о проблемах в пункте временного размещения (ПВР) курских беженцев в Понырях с редакцией связались другие медсестры, которые стали свидетелями происходивших там событий. Они раскрыли новые подробности жестокости персонала по отношению к одиноким старикам. Вместе с тем, курские власти не признают наличие проблем, а направленная в Поныри комиссия не выявила жалоб.

Ранее стало известно, что в Понырях Курской области более 50 беженцев содержатся в тяжелых условиях: персонал, набранный из сотрудников психоневрологического интерната, обвинили в том, что они позволяют себе матерную брань, моют мужчин и женщин в одной душевой, угрожают постояльцам ФСБ, запрещают снимать видео и фото, а по ночам устраивают шумные застолья, лишая стариков сна. Беженцы страдают от плохого ухода, среди них распространялись болезни, в том числе чесотка.

«Обращение в ПВР отвратное»

Медсестра Елена (имя изменено), которая уже не работает в ПВР, подтвердила «Ленте.ру» факты неуважительно отношения к проживающим беженцам. Она рассказала, что когда увольнялась из учреждения, пожилые люди плакали и просили ее остаться.

Обращение в ПВР отвратное. Уважения к проживающим на самом деле не было со стороны сотрудников интерната. У нас была одна проживающая, пожилая лежачая бабушка. Когда ей пришли менять памперсы, это было так по-зверски. Ее пихали в бок, говорили: «Давай, ворочайся, что ты лежишь, какого ***?» Елена медсестра ПВР

Также она подтвердила регулярные случаи пьянства сотрудников на работе и конфликтов медсестер с персоналом, набранным из психоневрологического интерната.

«Нас как сотрудников за людей не считали. Мне говорили, что я ничего не делаю. Что-то говорили про невыполнение штатного расписания, на что я ответила: "А у девочек есть в штатном расписании, чтобы они бухали каждый день?" Потом приехал директор и сказал: "Я даже с пьяными в разведку пойду, а вы для меня никто"», — сказала собеседница «Ленты.ру».

«Только ходили менять памперсы. Обождут»

Еще одна бывшая медсестра ПВР Дарья (имя изменено) рассказала, что сталкивалась с грубостью сотрудников Ширковского интерната практически каждый день. По ее словам, пожилые люди могли подолгу ждать, пока им поменяют памперсы.

Иногда сидишь, отдыхаешь во время 15-минутного перерыва. Пожилые люди начинают звать: «Девочки. Надо поменять памперс». Те сидят и говорят: «Только ходили, меняли памперсы. Обождут». Мы поднимались, шли и делали. Если они прошли утром и поменяли памперсы, то уже до обеда ничего не меняли Дарья медсестра ПВР

Она также подтвердила информацию, что пожилых мужчин и женщин купают в одной женской душевой. «То, что написано что пожилых купают в одной душевой — это правда. Чтобы лишний раз не мыть мужские кабины, всех купают в женской», — сказала собеседница «Ленты.ру».

Фото: предоставлено героями материала

Информацию о недостаточно качественном уходе за стариками во время вспышки чесотки в ПВР она также назвала правдивой.

Про болезни тоже правда. Была чесотка. Не было разграничений по купаниям — чтобы сначала искупали здоровых, а

затем больных. Я долго работаю медсестрой — больных чесоткой должны купать в отдельных душевых либо последними. Их вещи надо положить отдельно и обработать средством, а потом только стирать. Этого никто не придерживался. Может быть, им дали неправильные инструкции. Я спрашивала девочек, зачем они привезли больного чесоткой купать вместе со всеми. Они воспринимали такие комментарии негативно Дарья медсестра ПВР

Вместе с тем, обе медсестры не подтвердили озвученные ранее данные о том, что постояльцам ПВР приходилось покупать лекарства за свой счет.

Как отреагировали власти

Депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко в беседе с «Лентой.ру» заявила, что изложенные в статье «Ленты.ру» факты нужно проверить. По ее словам, в ПВР 3 июля направились представители местных властей и телевидение. Сама она также бывала в этом пункте временного размещения и жалоб со стороны постояльцев не было.

Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что связалась с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном и тот пообещал провести проверку ПВР.

Минздрав Курской области опубликовал сообщение «в связи с информацией, появившейся в соцсетях», в котором подтвердил факт вспышки чесотки, но указал, что при попадании в ПВР люди могут иметь различные, в том числе инфекционные, заболевания. «В мае 2025 года заболевание чесоткой было выявлено у 6 жителей Курской области, размещенных в ПВР в Поныровском районе. Все они прошли лечение в стационаре кожно-венерологического диспансера и были выписаны после выздоровления», — заявили там.

Врио министра соцобеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова опубликовала пост о посещении ПВР. Она заявила о хорошем уходе и отсутствии жалоб со стороны постояльцев, а также постоянных проверках пункта.

Аналогичный пост на своей странице «ВКонтакте» с реакцией на статью «Ленты.ру» опубликовал врио губернатора Александр Хинштейн.

Коллеги сами побеседовали со всеми жителями ПВР — никто изложенных в публикации фактов не подтвердил. Для оперативной связи врио министра соцобеспечения оставила свой сотовый номер телефона. Если этого будет недостаточно, сам выеду на место и лично во всем удостоверюсь Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

Однако общественник Владимир Синельников уверен, что стариков в ПВР запугали перед приездом комиссии из Курска. «Этого точно не будет достаточно, поскольку старики запуганы персоналом. Им запрещено жаловаться под страхом того, что их выгонят из ПВР, — написал он под постом Хинштейна. — В таких случаях назначается служебное расследование, а подозреваемые отстраняются от работы, чтобы исключить давление».