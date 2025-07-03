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12:55, 3 июля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на статью «Ленты.ру» об унижении курских беженцев в ПВР Понырей

Депутат ГД Харченко обратила внимание на статью «Ленты.ру» об унижении беженцев
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Унижение курских беженцев в пункте временного размещения (ПВР) в Понырях, о котором говорится в материале «Ленты.ру», не может остаться без внимания властей. Об этом «Ленте.ру» заявила депутат Государственной Думы (ГД) Екатерина Харченко.

Как стало известно, персонал ПВР унижает и оскорбляет беженцев, относится к ним как к заключенным и устраивает ночные застолья с алкоголем прямо в жилых помещениях. Кроме того, пожилые постояльцы жалуются на плохой уход и распространение болезней.

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Екатерина Харченко

Как отметила Харченко, в ПВР уже работают курские чиновники — министр социального обеспечения Курской области Татьяна Сукновалова и глава района Владимир Торубаров. «Татьяна [Сукновалова] вместе с коллегами общается с жителями ПВР и по результатам этой встречи будут сделаны соответствующие организационные выводы», — отреагировала депутат.

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При этом парламентарий отметила, что уже несколько раз бывала в этом пункте для беженцев, его жильцы не жаловались на бытовые условия или отношение персонала. Кроме того, она добавила, что глава района отвергает изложенные в статье «Ленты.ру» факты. «Информацию нужно проверить. Я сделаю это лично до конца недели», — подытожила Харченко.

Кроме дурного отношения персонала и плохих бытовых условий, собеседники «Ленты.ру» отметили факты кражи гуманитарной помощи и денег постояльцев. Одна из сотрудниц ПВР якобы попалась с украденной банковской картой, и на нее завели уголовное дело. По некоторым данным, до жителей доходит не более 30 процентов гуманитарки. Также известны факты применения насилия персоналом и даже смерти беженцев.

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