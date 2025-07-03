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15:00, 3 июля 2025РоссияЭксклюзив

В курский ПВР отправят проверку после жалоб на унижение одиноких беженцев

Меркачева: Хинштейн проверит ПВР Понырей после жалоб на унижение беженцев
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В пункт временного размещения (ПВР) в Понырях Курской области отправят проверку после сообщений о том, что свыше 50 беженцев живут там в ужасных условиях и подвергаются унижениям со стороны персонала. Об этом «Ленте.ру» заявила член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она связалась по этому поводу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

Я уже связалась с [врио губернатора Курской области Александром] Хинштейном. Он сказал, что направит туда проверку. Если потребуется, он поедет сам. Будет объективное разбирательство. Я доверяю ему в этом вопросе, потому что когда он проводит проверки, это действительно получается глубоко и всесторонне. Ждем результатов проверки

Ева Меркачевачлен СПЧ

Как ранее писала «Лента.ру», персонал ПВР Понырей, который в том числе был набран из сотрудников психоневроологического интерната, обвинили в жестоком обращении с постояльцами, большинство из которых — одинокие старики и маломобильные люди, которые не могут за себя постоять. Вместо ухода и заботы со стороны сотрудников ПВР беженцы получают угрозы, грубость и пренебрежение человеческим достоинством. Мужчины и женщины в ПВР, как рассказала работающая там медсестра, вынуждены пользоваться одной душевой кабиной, тогда как сотрудники часто во время работы употребляют алкоголь. Из-за плохого ухода среди постояльцев ПВР распространяются болезни, в том числе чесотка и пневмония, рассказал «Ленте.ру» общественник Владимир Синельников.

На публикацию «Ленты.ру» отреагировала и депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко. Она заявила, что нужно проверить опубликованную информацию, и если факты подтвердятся, то они не могут остаться без внимания властей. Министр социального обеспечения Курской области Татьяна Сукновалова уже работает в ПВР и общается с его жителями, добавила она.

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В ПВР в Понырях, согласно последним данным, находится более 50 беженцев. Среди них есть одинокие старики и инвалиды, от которых отказались родные. Тяжелую ситуацию, которая сложилась в пункте, подтвердил главврач Поныровской районной больницы Михаил Русак, которого охрана перестала пускать к беженцам, а также медсестра и постоялец ПВР.

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