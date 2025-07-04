Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:17, 4 июля 2025Мир

На Западе оценили стратегию России после прекращения помощи США Украине

WSJ: Россия усилит наступление после прекращения военных поставок США Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия усилит наступление после прекращения поставок ряда вооружений в рамках военной помощи США Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как утверждают авторы материала, стратегия Москвы «направлена на то, чтобы сломать способность и волю Украины вести войну, усиливая давление на ее военных и ее гражданское население», когда «самый могущественный союзник» в лице Соединенных Штатов «отходит в сторону».

Ранее источники газеты The Washington Post в Конгрессе США рассказали, что возмутились решению главы Пентагона Пита Хегсета прекратить поставку ряда вооружений Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это было зверски». Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?

    В России опять предупредили о проблемах для бизнеса Азербайджана

    Россияне высказались о доверии Путину

    Голодный медведь попытался вломиться в ресторан средь бела дня

    В Петербурге срочно закрыли дамбу

    Спецпосланник Трампа предложил снять санкции с России

    Врач по часам описал изменения в организме после отказа от сахара

    Мизулину возмутил концерт в Москве «жалевшей террористов» Манижи

    Политолог раскрыл задачу нового разговора Путина и Трампа

    Мать показала ребенка в мазуте на пляже курорта в России и вызвала гнев пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости