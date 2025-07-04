На Западе оценили стратегию России после прекращения помощи США Украине

WSJ: Россия усилит наступление после прекращения военных поставок США Украине

Россия усилит наступление после прекращения поставок ряда вооружений в рамках военной помощи США Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как утверждают авторы материала, стратегия Москвы «направлена на то, чтобы сломать способность и волю Украины вести войну, усиливая давление на ее военных и ее гражданское население», когда «самый могущественный союзник» в лице Соединенных Штатов «отходит в сторону».

Ранее источники газеты The Washington Post в Конгрессе США рассказали, что возмутились решению главы Пентагона Пита Хегсета прекратить поставку ряда вооружений Украине.