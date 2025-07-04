Писателю Прилепину вернули использованный для покушения на него автомобиль

СК вернул Прилепину машину, в которой его пытались взорвать

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) вернули подполковнику Росгвардии, писателю Захару Прилепину машину, в которой он находился во время взрыва при покушении на него. Об этом сообщает ТАСС.

Прилепин рассказал в документальном фильме, который готовит «Мастерская новых медиа», что при виде этого автомобиля любой криминалист скажет, что выжить было невозможно.

В сентябре 2024 года гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к пожизненному лишению свободы после покушения на Прилепина. Его признали виновным по шести статьям УК РФ, среди которых 205 («Террористический акт») и 222 («Незаконный оборот оружия»).

Как установил суд, после слежки за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя. 6 мая был взорван автомобиль, в котором находились россиянин и его водитель Александр Шубин. Первый получил множественные ранения, второго спасти не удалось.

Трех соучастников покушения до сих пор не поймали.