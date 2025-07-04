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10:18, 4 июля 2025Бывший СССР

Россия уничтожила батарею ЗРК Patriot

«Военное дело»: ВС России ударом «Искандера» уничтожили батарею ЗРК Patriot
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили батарею зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».

«ПВОКиева понесла серьезный урон и уже практически не перехватывала цели», — подчеркивается в публикации.

Отмечается, что удар российских войск пришелся также на завод №410, где Украиной осуществлялось производство дронов-камикадзе.

Ранее стало известно, что ВС России выпустили рекордное количество беспилотников. Сообщается о 330 ударных дронах «Герань», ударивших по территории Украины.

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