Роспотребнадзор оценил уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия 1» оценила уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Поповой, сейчас количество привитых и переболевших COVID-19 растет, однако пока не достигнут достаточный для прекращения циркуляции вируса уровень коллективного иммунитета.

Кроме того, она подчеркнула, что очень правильно было бы достигнуть этой точки максимально быстро, желательно к 1 сентября.

Также Попова заявила, что сейчас заболеваемость COVID-19 растет в 35 российских регионах, в 15 из которых наблюдается ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей. В то же время в 22 российских субъектах наблюдается устойчивое снижение ежедневных суточных уровней заболеваемости коронавирусом.

Ранее член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что напряженная ситуация с коронавирусом в России может сохраняться в течение еще трех лет, так как среди ее жителей до сих пор не сформировался коллективный иммунитет. По мнению эксперта, стране определенно стоит ожидать новых вспышек инфекции, поскольку показатель иммунизации в стране не достиг даже 60 процентов.