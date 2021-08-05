Путин поручил внедрить лучшие практики по вакцинации от COVID-19 по всей стране

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил внедрить по всей России лучшие региональные практики по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«В одних регионах вакцинация идет достаточно быстрыми темпами, в других помедленнее. Нужно обобщить наилучшие практики и внедрять их на территории всей Российской Федерации, во всех субъектах», — так прокомментировал глава государства доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Глава Минздрава, в свою очередь, отметил, что наиболее успешные региональные практики вакцинации уже «реплицируются и заимствуются в других регионах».

«Если есть необходимость, соответствующее совещание проведите, можно подумать и о выделении дополнительных ресурсов на это», — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что предлагать практики коллегам из других регионов нужно «в самое ближайшее время».

На совещании Мурашко заявил, что число вакцинированных от COVID-19 в России составляет 38,9 миллиона человек. По его словам, за последнюю неделю число привитых от коронавируса увеличилось на четыре миллиона человек.