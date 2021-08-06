Попова уточнила требования к ношению масок

Защитные маски на улице не нужны, если речь не идет о массовом мероприятии. Требования к их ношению уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24», передает ТАСС.

«В закрытых помещениях — да, это требование остается, оно неизбежно, оно действует в преимущественной части стран на планете», — сказала Попова.

Ранее Попова заявила, что в России научились справляться с подъемом заболеваемости коронавирусом за месяц вместо двух с половиной. По ее словам, при своевременном принятии мер подъем заболеваемости длился не более четырех недель. Она уточнила, что заболеваемость растет в 35 регионах страны, в 15 из них рост числа заражений превышает средние показатели по России.

По данным главы Роспотребнадзора, в России есть 14 регионов-«чемпионов» по вакцинации от коронавируса. Она указала, что в данных субъектах привито до 70 процентов взрослого населения и наблюдается существенное снижение заболеваемости.