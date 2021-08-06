В России предложили выплачивать пособие за прохождение диспансеризации

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила выплачивать раз в три года пособие в размере десяти тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации без пропусков. Инициатива уже направлена министру труда и социальной защиты Антону Котякову, передает RT.

По мнению Волынец, уровень медицины в России, квалифицированные врачи и современное оборудование помогают проводить раннюю диагностику опасных заболеваний еще до проявления клинических симптомов.

«В целях улучшения здоровья россиян прошу Вас рассмотреть возможность запуска федеральной программы «Здоровая Россия», предусматривающей широкое информирование населения о возможности бесплатного обследования и выплату пособия один раз в три года в размере 10 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков», — подчеркивается в документе детского обмудсмена.

Деятель объяснила, что диагностика заболеваний на ранних стадиях поможет провести эффективную терапию, а также сохранить бюджетные средства на лечение иных недугов. Волынец подчеркнула, что ее проект призван «повысить внимание граждан к сохранению здоровья, регулярному прохождению медицинского обследования и формированию культуры плановой диспансеризации».

Обмудсмен предложила при каждой диспансеризации отправлять в личный кабинет граждан на портале Госуслуг специальный QR-код. При наличии всех кодов россияне смогут раз в три года подать заявление на выплату пособия.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о запуске программы диспансеризации в России. В разных регионах страны ее будут проводить, опираясь на эпидемическую ситуацию.