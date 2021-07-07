Минздрав утвердил порядок направления на углубленную диспансеризацию

Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

Отмечается, что приоритет для такого направления будут иметь те, кто переболел коронавирусом, в том числе и в сочетании с хроническими заболеваниями. Провести диспансеризацию будет возможно не ранее 60 дней после выздоровления.

О возможности пройти углубленную диспансеризацию россиянам расскажут через портал госуслуг, смс или другие средства связи.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о проведении углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусной инфекцией 18 июня. Он выразил уверенность, что это поможет в первую очередь людям с хроническими заболеваниями.